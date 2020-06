[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 국제로타리 3670지구 전주기린로타리클럽의 이·취임식이 지난 25일 노블레스 웨딩홀

진행했다.

이날 행사에는 국제로타리 3670지구 곽인숙 총재, 지구임원 및 그리고 내빈 300여명이 참석하였다.

제27대 회장에 취임한 박세훈 회장은 “취임사에서 로타리인으로서 강한 의지와 신명으로 회원 여러분과 클럽의 밝은 미래를 위해 앞장서 나가겠다”고 하였다.

또한, 이날 어려운 환경에서도 열심히 학업에 충실한 8명의 초.중.고등 학생에게 장학금을 전달하였다.

호남취재본부 고달영 기자 gdy4832@asiae.co.kr