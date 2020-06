[아시아경제 이동우 기자] 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니가 정의기억연대(정의연)와 다음달 위안부 역사교육관 설립을 위한 합동 기자회견을 열기로 했다.

이 할머니는 26일 한 매체와 통화에서 "이나영 정의연 이사장을 만나 앞으로 의논해서 올바르게 잘하자고 대화했다"며 "7월 중에 정의연과 함께 대구에서 구체적인 입장을 밝히겠다"고 말했다.

이 할머니와 이 이사장의 만남은 이날 오후 3시께 대구 남구 한 카페에서 성사된 것으로 알려졌다.

지난달 초 취임한 이 이사장은 정의연 회계 부정 폭로가 잇따르면서 이 할머니와 접촉하지 못했다. 이 이사장은 이날 이 할머니와 위안부 역사교육관, 한·일 학생 교류 등 기본적인 이야기를 나눴다.

