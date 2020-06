속보[아시아경제 한승곤 기자] 서울대는 26일 학부생 1명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

서울대에 따르면 확진자 A씨는 지난 23일과 24일 학교에 방문했다. 이에 따라 동선에 포함된 학생회관 1층 식당과 24동, 25-1동 건물은 28일까지 일시페쇄한 상태다.

