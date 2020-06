[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 다음달 1일자로 행정2부시장에 김학진(54·사진) 안전총괄실장을 임명한다고 26일 밝혔다.

신임 김 부시장은 제1회 지방고시출신으로 1996년 서울시에 임용돼 시설계획과장, 물순환안전국장, 도시계획국장, 도시기반시설본부장, 안전총괄실장 등 주요보직을 두루 경험했다.

특히 도시계획에 '공공기여' 개념을 도입하고 노후기반시설 관리체계를 혁신하며 친환경 지하도로 건설을 주도한 서울시의 대표적인 도시계획 및 도시건설·안전분야 전문가로 평가받고 있다.

서울시 행정2부시장은 대통령이 임면권을 갖는 차관급 정무직 국가공무원으로, 서울시의 임명 제청에 따라 대통령 재가를 거쳐 임명됐다.

