[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 새만금개발청은 지난 25일 투자유치에 관한 직원들의 식견을 넓히고 전문가적 능력을 키우기 위해 역량 강화 교육을 시행했다고 밝혔다.

이번 교육엔 새만금개발청 직원뿐만 아니라 새만금개발공사 등 관계기관 직원들도 참석해 다양한 의견을 공유했다.

교육을 맡은 도시·공간정보 분야의 전문가인 선도소프트 윤훈주 대표는 ‘공간정보시스템(GIS)을 활용한 빅데이터의 활용과 사회변화’라는 주제로 강연했다.

윤 대표는 빅데이터와 공간정보시스템을 결합한 융?복합기술의 활용과 적용사례 등을 소개하고, 새만금 개발 단계에서부터 공간정보 활용을 위한 시스템 구축과 이와 관련된 산업 유치의 필요성을 강조했다.

김현숙 새만금개발청장은 “매력적인 투자여건 조성과 함께 직원들의 투자유치 역량 강화를 위해 필요한 교육을 지속해서 추진하겠다”고 말했다.

호남취재본부 고민형 기자 gom21004@asiae.co.kr