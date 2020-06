구인근 창원대 총동창회장 '코로나19 종식 희망 캠페인'

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 창원대학교 총동창회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화 속에서 사태의 종식을 염원하고 동문을 응원하기 위한 ‘희망 캠페인 릴레이’에 동참했다고 26일 밝혔다.

캠페인에는 구인근 창원대 총동창회 회장이 참여했으며, 구 회장은 이호영 창원대 총장의 지목을 받아 참가했다.

구 회장은 다음 참여 주자로는 김순구 한국감정평가사협회장에게 릴레이를 전달했다.

구 회장은 “창원대학교 동문 여러분! 힘내십시오, 우리는 코로나19 위기를 슬기롭게 이겨내고 더 크게 도약하리라 믿습니다”는 격려의 메시지를 전했다.

구 회장은 “코로나19로 인해 우리 대학을 비롯한 많은 대학이 이번 학기 비대면 재택수업과 일부 대면 수업을 병행하는 등 처음으로 가보는 길을 걷고 있다”며 “동문들 그리고 나아가 우리 국민이 건강하게 코로나19를 극복하고 더 밟은 미래로 맞이할 수 있기를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr