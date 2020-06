석유공사, 석유개발 데이터 다 내놓는다

유전현장 노하우 적극 홍보 · 산학연 기술 교류로 자원개발 활성화

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국석유공사는 25일 오후 1시 경주 화백컨벤션센터에서 개최된 제114회 한국자원공학회 춘계학술발표회에서 기술력 공유에 관한 연구를 발표하고 대국민 지원 사업을 알렸다.

석유공사 백오규 본부장은 최근 코로나 사태로 위축된 자원개발 산업의 위기와 어려움을 산학연의 적극적인 교류를 기반으로 이겨나가자고 강조했다.

이날 학회에서 석유공사 각 분야 전문가들은 빅데이터를 활용한 머신러닝 석유개발 기술과 현장 경험을 바탕으로 한 연구 실적을 발표했다.

또한 석유공사는 최근 추진하고 있는 석유개발 데이터의 민간개방과 보유 유전의 테스트베드 제공과 관련한 홍보 부스를 개설하고 공사가 취득한 자료와 유전을 산학연에 공유하는 시간을 가졌다.

석유공사는 2017년부터 국내 대륙붕 기술자료 데이터베이스를 구축해 순차적으로 해외 석유개발 기술자료 데이터베이스를 확장·구축해오고 있다. 올해부터 공개 대상을 확대해 일반법인 임직원과 학부·대학원생들도 자료를 활용할 수 있도록 했다.

석유공사는 양질의 석유개발 기술자료와 테스트베드를 제공하며 자원개발 대표 공기업으로 사회적 가치 창출을 위해 힘쓴다는 방침이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr