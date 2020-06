포항시 청소년재단 '꿈드림 청소년단' 첫발

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 청소년재단 학교밖청소년지원센터 꿈드림이 지난 24일 '2020년도 꿈드림 청소년단' 출범을 알리는 위촉식을 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 위촉식에 이어 청소년단은 임원 선출과 함께 단원들이 서로 알아갈 수 있도록 공동체 활동 및 목공예를 체험하는 시간을 가졌다.

포항시 꿈드림 청소년단은 학교 밖 청소년으로 구성된 참여기구로, 청소년의 의견을 직접 수렴해서 각종 지원사업 관련 정책 제안, 지역사회 내 봉사활동 등 다양한 활동을 펼치게 된다. 지난해에는 경북 청소년정책 제안대회에서 '학교 밖 청소년 알권리 향상을 위한 지원정책'으로 장려상을 수상하기도 했다.

포항시청소년재단 윤영란 상임이사는 "학교 밖 청소년들이 진정으로 원하는 활동을 추진하고 민주시민으로서 갖춰야 할 참여 역량을 함양할 수 있도록 청소년단 활동을 적극 지원하겠다"고 다짐했다.

한편, 포항 꿈드림은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 그동안 보류돼 왔던 바리스타 직업훈련과정, 우쿨렐레 입문과정 등을 최근 다시 운영하고 있다. 특히 댄스 입문과정은 2020년 부처 간 문화예술교육지원사업에 선정돼 진행하는 프로그램으로 인기를 끌고 있다.

