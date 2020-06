"인내심 한계 넘었다"…與, 오늘 18개 상임위 독식하나

민주당, 상임위 구성 완료 후 3차 추경 처리 방침

통합당은 與 압박에도 요지부동

본회의 개의 권한 쥔 박병석 의장, 결단 내릴까

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당이 26일 본회의를 열어 상임위원장 선출을 완료하기로 방침을 세웠다. 미래통합당이 끝내 협상에 응하지 않을 경우 18개 상임위원장을 독식해서라도 3차 추가경정예산(추경)안 처리를 강행하겠다는것이다. 다만 박병석 국회의장이 여야 합의를 앞세워 예산결산특별위원장만 '원포인트'로 선출할 가능성도 제기된다.

김태년 민주당 원내대표는 이날 오전 최고위원회의에서 "민주당은 일하는 국회를 만들기 위해 통합당의 요구를 전폭적으로 수용했고 인내의 한계를 넘어 기다리고 또 기다렸다"라며 "통합당이 오늘 상임위 명단 제출하지 않는다면 국회의원의 권리와 의무를 포기한 것으로 간주하고 책임 여당으로서 단호히 행동할 것"이라고 밝혔다. 통합당이 비협조적으로 나올 시 민주당 단독으로라도 원구성을 완료하겠다는 방침을 밝힌 것이다.

김 원내대표는 이어 "우리는 이미 국회의장에게 남은 상임위원장 전부 선출해서 18개 상임위원회 구성을 완료해달라고 했다. 국민의 고통을 더이상 외면할 수 없다"라며 "통합당에 요청한다. 오늘(26일) 정오까지 상임위원 명단을 제출해달라"고 촉구했다.

그러나 통합당은 이날 오전까지도 상임위원 명단을 제출하지 않았다. 법제사법위원장직을 야당 몫으로 돌려놓지 않는 한 상임위 명단 제출 등 국회 의사 일정에 일체 응하지 않겠다는 방침이다. 주호영 통합당 원내대표는 전날 "처음부터 통합당 없이도 국회를 마음껏 운영할 수 있는 의석이라면서 '당신들 의사는 반영하지 않는다'고 했으니 그렇게 해보라"며 상임위원 명단 제출 거부 의사를 밝혔다. 그는 이날도 한 언론에 "우리는 여기서 한발짝도 움직이지 않는다"라며 기존 입장을 재확인 했다.

만약 통합당이 상임위원 명단 제출을 끝내 거부할 경우 민주당은 18개 상임위원장직을 모두 가겠다는 의지다. 민주당 내부에선 일단 추경 처리 후 본래 야당 몫으로 생각해 왔던 상임위원장을 사임시켜 이후 협상을 도모하자고 의견이 모아진 것으로 알려졌다.

일단 이날 본회의가 열릴 가능성은 크다. 본회의 개최와 상임위원장 선출 안건 상정 권한을 쥔 박 의장 역시 신속한 추경 처리를 위해선 오늘이라도 원구성이 완료돼야 한다고 판단하고 있기 때문이다.

다만 박 의장이 정치적 부담 등으로 추경 심사에 필수적으로 필요한 예결특위 위원장만 '원포인트'로 선출할 가능성도 제기된다. 박 의장은 일단 이날 양당 원내대표들과 순차적으로 회동을 갖고 마지막 설득 작업에 나선다. 박 의장은 출근길 원구성 방향을 묻는 기자들의 질문에 "여러가지를 보겠다"고 말했다.

