[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 태연이 청량미가 넘치는 여신 미모를 자랑했다.

최근 그는 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 푸른색 니트를 입고 아쿠라리움에서 다채로운 포즈로 사진을 찍고 있는 모습이다. 특히 태연 특유의 청량한 매력이 푸른 배경과 어울어지며 시선을 끈다.

한편 태연은 지난 5월 신곡 '해피(Happy)'를 발매했다.

