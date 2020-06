9개 경제자유구역, 첨단산업 투자 법인세 감면 등 건의

[아시아경제 문채석 기자]광주, 울산 등 전국 9개 경제자유구역이 첨단산업 투자 법인세 감면 등 인센티브를 확대해줄 것을 정부에 건의했다.

산업통상자원부는 전국 7개 경제자유구역청과 새로 지정된 광주, 울산과 함께 '제6차 경제자유구역 혁신 추진 협의회'를 열었다고 26일 밝혔다.

7개 자유구역청과 광주·울산시는 경자구역 내 첨단 기술과 제품 및 중점 유치 업종에 대한 법인세 감면과 예산 지원을 요청했다.

외국인투자기업 유보 용지 안에 국내 유턴 기업 허용 등 국내외 투자 유치 활성화를 위한 제도 개선을 촉구했다.

이를 통해 글로벌밸류체인(GVC) 재편에 따른 투자 환경 변화에 적극 대응하고, 경자구역을 첨단산업 전초 기지로 육성해야 한다는 데 뜻을 모았다.

산업부는 하반기에 경자구역 혁신 전략안을 마련해 발표하려 한다. 국내외 기업에 대한 인센티브 강화 등을 담는다.

이날 회의에서 각 경자구역청은 혁신성장 사업 추진 전략을 논의했다.

인천은 바이오·헬스케어, 부산진해는 복합물류·첨단제조업, 광양만권은 이차전지 소재 사업 클러스터를 조성할 계획이다.

황해는 전기차 산업, 대구·경북은 정보통신기술(ICT) 융복합·로봇, 충북은 바이오·헬스 및 항공산업, 광주는 인공지능(AI) 기반 융복합 신산업, 울산은 수소 산업 생태계 인프라 등을 각각 조성할 방침이다.

