[아시아경제 조성필 기자] 채널A는 25일 인사위원회를 열고 이른바 '검언유착' 의혹을 받는 이모 기자를 해임하기로 결정했다.

또 이번 사안과 연관된 홍모 사회부장에겐 정직 3개월, 배모 법조팀장에게는 정직 6개월, 백모 기자에게는 견책 처분을 내렸다.

이 밖에 보도본부장과 부본부장도 수위는 알려지지 않았지만 이번 인사위를 통해 경징계를 받은 것으로 전해졌다.

이 기자는 한동훈 검사장과 공모해 이철 전 밸류인베스트코리아(VIK) 대표를 상대로 신라젠 의혹을 취재하면서 '유시민 노무현재단 이사장 비리를 제보하라'고 협박한 의혹으로 검찰 수사를 받고 있다.

다만 이 기자는 이 의혹을 부인하고 있어 향후 인사위에 재심을 신청하거나 채널A를 상대로 해고무효확인 소송을 제기할 가능성도 있다.

