'에타페' 니치 향수, '올세인츠' 젠더리스 향수[뷰티新]

[컬처&라이프부 최정화 기자] 새롭게 선보이는 니치 향수와 젠더리스 향수 컬렉션을 알아본다. ▷'에타페'가 이달 초 향수 5종에 이어 새로운 컬렉션인 '샤쉐' 시리즈를 출시했다. ▷'올세인츠'가 브랜드 아이덴티티를 담은 젠더리스 향수 컬렉션을 새롭게 선보였다.

에타페, 퍼스널 ‘샤쉐 시리즈’ 출시!

지엔코의 프리미엄 니치 향수 브랜드 ‘에타페(etape)’가 신제품 ‘샤쉐’ 시리즈를 출시했다. 이달 초 론칭한 향수 5종에 이어 두 번째다.

‘에타페’의 샤쉐 시리즈는 기존 ‘에타페’ 니치 향수 중 선호도가 가장 높았던 2가지 향, ‘스플렌디드 갈바노’와 ‘플레 드 매그놀리아’를 기본으로 3가지의 새로운 향이 추가돼 외출이 쉽지 않은 요즘, 특별한 향으로 공간을 채우는 홈스프레이 기능도 겸한다.

‘에타페’ 향수는 개인의 취향을 반영한 퍼스널 니치 향수답게 취향 콜렉터들에게 빠르게 입소문을 타며 호응을 얻고 있다.

올세인츠, 젠더리스 향수 3종 출시

영국 컨템포러리 브랜드 올세인츠(AllSaints)가 브랜드 아이덴티티를 담은 젠더리스 향수 컬렉션을 새롭게 선보였다.

총 3가지 향을 선보이는 이번 컬렉션은 산뜻함과 상큼함을 선사하는 오렌지 플라워와 핑크 페퍼 향의 Sunset Riot (선셋 라이엇), 스모키 오키드의 플로럴 향과 무게감을 더해주는 엠버우드로 완성된 Flora Mortis(플로라 모티스), 감각적인 레더와 숲의 향을 담긴 블랙 샌달우드로 완성된 Leather Skies(레더 스키스)로 구성됐다.

