‘전남관광재단’ 공식 출범…컨트롤타워 역할 기대

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남의 관광분야 발전을 전담하고 관광 컨트롤타워 역할을 할 ‘전남관광재단’이 공식 출범했다.

25일 전남도에 따르면 이날 전남관광재단 출범식과 현판 개소식이 개최됐다.

김영록 전남도지사를 비롯 도의원, 발기인, 이사, 자치단체, 언론인, 지역 관광전문가 등이 참석해 관광재단 첫 출항을 기념했다.

전남관광재단은 대표이사를 포함 4개 팀 25명으로 구성됐다.

앞으로 ▲국내·외 관광마케팅 ▲관광산업의 실질적인 업무 전담 ▲관광분야 컨트롤타워 ▲관광정책 종합지원체계 구축 ▲지역관광 추진체계와 협력강화 ▲관광 일자리와 부가가치 창출 ▲전남 대표 관광브랜드 구축 등을 수행하며 전남 7000만 관광객 시대 체류형 관광을 지원할 계획이다.

특히 포스트 코로나 시대를 대비한 관광분야의 선제적 대응을 비롯해 전남의 새천년 비전 중 하나인 블루 투어, 남해안신성장관광벨트 조성 등에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

김영록 전남도지사는 “관광객 7000만 명 유치와 함께 다양한 체류형 관광프로그램을 개발해 관광산업의 부가가치를 올리는 것이 무엇보다도 중요하다”며 “이번 관광재단 출범을 계기로 시·군, 관광협회, 여행사 등 관광기구들과 협의체를 구성해 남해안 관광시대 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 전남도는 지난달 재단설립을 위한 창립총회를 개최하고, 최근 전남발전연구원장을 지낸 이건철 대표이사를 임명, 본격적인 업무에 돌입했다.

현재 ‘코로나19’로 인해 적극적인 관광마케팅은 어려운 실정이지만 관광지 예약제 도입과 언택트(비대면)관광지 선정, SNS를 이용한 국내·외 홍보 등을 통해 ‘코로나19’ 종료 후 관광객 유치를 위한 작업에도 들어갔다.

