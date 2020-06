새만금시민생태조사단, 멸종위기종인 검은머리갈매기 “보호대책 세워달라!”

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 새만금 내 멸종위기종인 검은머리갈매기를 보호할 수 있는 대책 마련이 절실하다는 목소리가 커지고 있다.

새만금시민생태조사단은 25일 보도자료를 통해 “국제적 멸종위기종인 검은머리갈매기가 새만금 간척지 내 산업단지에서 번식하고 있는 것으로 확인됐다”며 “검은머리갈매기들이 3년째 계속해서 새만금 지역을 번식지로 활용하고 있다”고 밝혔다.

조사단에 따르면 지난달부터 현재까지 검은머리갈매기 20여 마리가 새만금 산업단지 안쪽에서 짝짓기 후 둥지를 만들어 알을 낳고 새끼를 돌보고 있다.

검은머리갈매기는 전 세계에 1만4000여 마리 정도밖에 없는 희귀종이며 환경부는 멸종위기 야생동물 2급으로 지정해 관리하고 있다.

새만금에 검은머리갈매기가 번식하는 것이 처음으로 확인된 것은 2018년도 4월. 3년째 계속해서 새만금 지역을 번식지로 활용하고 있다는 의미다.

검은머리갈매기 번식지에는 쇠제비갈매기 600여 개체도 둥지를 틀고 번식하고 있다. 2019년에는 같은 장소에 5000여 개체의 쇠제비갈매기가 번식한 것으로 조사됐지만 올해는 그 수가 대폭 줄어든 것으로 확인됐다.

새만금 개발공사가 본격화되기 전, 만경강과 동진강 하구 갯벌에는 검은머리갈매기 600여 개체가 서식하고 있었지만 새만금 개발과 함께 매년 감소해 2015년 이후부터는 수십 개체밖에 관찰되지 않았다고 조사단은 안타까움을 표했다.

조사단은 “정부는 멸종위기인 검은머리갈매기를 보호해야 하는 책임이 있지만, 새만금 지역 내 서식지 보존대책은 마련해 놓지 않은 상황”이라며 “번식 기간 동안 공사 중단과 번식 시즌이 끝난 이후에도 검은머리갈매기들이 살아갈 수 있도록 서식지와 먹이를 구할 수 있는 장소 또한 보존해야 한다”고 대책 마련을 요구했다.

