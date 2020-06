[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 왕조2동 마중물보장협의체(공동위원장 장영택, 이영석)에서는 결연을 맺고 있는 대상자 14명에게 25일 필요한 생필품 세트를 방문 전달했다.

마중물보장협의체에서는 복지사각지대에 놓인 이웃을 지속적으로 발굴해 어려운 이웃과 1:1 결연을 맺고 수시로 방문하면서 안부살피기 등 건강과 안정을 확인하고 복지서비스 및 이웃사랑 나눔을 실천하고 있다.

마중물보장협의체의 1:1 결연은 2016년도에 결성돼 결연자와 결연대상자의 계층 범위를 넓히고 지속 가능한 왕조2동 특화사업으로 추진하고 있다.

이영석 마중물보장협의체 위원장은 “코로나19의 장기화로 인해 어려움을 겪고 있는 또 다른 대상자가 있는지 살펴보고, 소외 된 이웃이 없도록 따뜻한 관심과 더불어 살아가는 왕조2동의 복지증진을 위해 더욱 더 노력하겠다”고 말했다.

