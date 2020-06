[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장이 25일 오전 남구 빛고을시민문화관에서 열린 6·25전쟁 제70주년 기념식에 참석해 참전유공자에게 감사메달을 수여하고 있다.

이 자리에서 이 시장은 “나라가 어려울 때마다 시대정신과 대의를 좇아 자기 희생을 통해 역사의 물꼬를 바로 돌린 정의로운 도시 광주가 호국영령과 참전유공자들의 희생에 보답하는 길에 앞장서겠다”고 말했다. 사진=광주광역시 제공

