"입대 전 촬영 모두 마칠 계획" 박보검, 8월31일 해군간다

[아시아경제 강주희 인턴기자] 배우 박보검이 해군 문화 홍보병에 합격해 오는 8월 입대한다.

박보검 소속사 블러썸 엔터테인먼트는 25일 공식 입장을 내고 "박보검이 해군 문화 홍보병에 합격했으며, 이에 오는 8월 31일 입대 예정"이라고 전했다.

소속사 측은 "입대 전까지 영화 '원더랜드'와 드라마 '청춘기록' 촬영을 모두 마칠 계획"이라며 "박보검이 건강하게 국방의 의무를 이행할 수 있도록 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.

박보검은 지난 1일 충남 계룡시 해군 본부에서 해군 군악병 실기와 면접시험을 봤다. 해군병 출신인 아버지의 영향을 받아 해군 군악병에 지원한 것으로 알려졌다.

박보검은 건반병으로 지원했으며 면접시험에서 피아노 연주와 노래 실력을 테스트받은 것으로 전해졌다.

박보검은 올해 tvN 드라마 '청춘기록'과 영화 '서복'으로 활동을 할 예정이며, 4월에는 김태용 감독의 신작 '원더랜드' 크랭크인을 앞두고 있다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr