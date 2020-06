경북 경산시 출향 기업인의 고향사랑 … 항균마스크 3000매 기탁

경기도 양주시 소재 ㈜에이스텍스타일 대표 강헌구

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 경산시는 출향 인사인 강헌구 ㈜에이스텍스타일 대표가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 지역사회 감염 예방을 위해 항균 마스크 3000매(금780만원 상당)를 기탁해 왔다고 25일 밝혔다.

경산 옥곡동이 고향인 강헌구 대표는 "코로나19 확산방지를 위해 애쓰는 의료진과 관계자에게 작은 힘이지만 도움이 되기를 바라는 마음에 항균마스크를 제작했다"고 했다.

최영조 경산시장은 "감염병 예방을 위해 마스크를 기탁해주신 덕분에 방역활동에 큰 도움이 될 것"이라며 "전달받은 물품은 필요한 곳에 소중히 잘 전달하겠다"고 감사의 뜻을 전했다.

한편, 경기도 양주시에 있는 에이스텍스타일은 지난 20여 년간 국내 우수 특급 호텔에 침구 제품을 납품해 온 전문 업체로, 다양한 브랜드를 런칭하며 침구류 여러 제품들을 선보이고 있다.

