김지혜 "박준형과 연애 당시 이별... 라디오 사연 보내 다시 만나"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 개그우먼 김지혜가 남편 박준형과 연애 시절 이별 후 재회한 사연을 공개했다.

24일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '1호가 될 순 없어'에서는 을왕리로 여행을 떠난 김지혜·박준형 부부의 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 김지혜는 차 안에서 연애 시절 이야기를 하던 중 가수 추가열의 '나 같은 건 없는 건가요'를 틀었다.

김지혜는 "제가 이 노래를 듣고 많이 울었다"라며 "그때 당시에 박준형 씨가 라디오 DJ를 했는데 제가 라디오에 사연을 보냈다. 신청곡으로 추가열의 '나 같은 건 없는 건가요'를 보냈다"라고 말했다.

그는 "듣고 있는데 제 사연이 나가고 있고 방송이 끝나고 박준형 씨한테 전화가 왔다"라며 "그걸 계기로 다시 사귀게 됐다"라고 전했다.

이에 박준형은 "당시 김구라와 함께 방송 중이었는데 김구라가 '남자가 여자한테 질린거다'라고 말했다"라며 "하필 또 비밀 연애 중이라 티를 내지도 못했다"라고 말했다.

그러면서 "그때 애칭이 헛똑똑이였는데 사연에 '저는 헛똑똑이였나봐요'라고 나왔다. 나한테 노력하는 걸 느꼈다"라며 당시 상황을 회상했다.

