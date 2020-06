[아시아경제 임철영 기자]제2차 한-독 군축·비확산 협의회가 박일 원자력비확산외교기획관과 루디거 본 독일 외교부 군축·군비통제·사이버정책 국장 주재로 24일 서울-베를린 간 화상회의로 개최됐다고 외교부가 밝혔다.

양측은 이번 군축·비확산 협의회를 통해 △내년도 핵비확산조약(NPT) 발효 50주년 기념 평가회의 준비 등 국제 핵비확산 체제의 강화 △생물무기금지조약(BWC), 화학무기금지조약(CWC), 특정재래식무기금지조약(CWC) 등 다자 군비통제 체제에서의 협력 △우주안보 및 신기술무기체계의 등장과 다자적 통제의 필요성 등 다양한 주제에 대해 정책적 의견을 교환했다.

외교부 당국자는 "한-독 양국은 앞으로 양국간 협의회 정례 개최를 통해 다자 군축·비확산 제체의 강화를 위한 협력을 강화해 나가기로 했다고 설명했다.

제1차 한-독 군축·비확산 협의회는 지난해 1월 베를린에서 개최됐었다.

