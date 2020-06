北, 정경두 국방장관에 "겁 먹은 개가 더 요란" 경고

김영철 북한 노동당 부위원장 담화

대북 대비태세 강조에 "자중하라"

"국방부 실언 탓에 위기 오지 말아야"

북한 김영철 노동당 중앙위원회 부위원장이 24일 대북 대비태세를 강조한 정경두 국방부 장관을 향해 자중하라고 경고했다.

김 부위원장은 이날 저녁 발표한 담화에서 "남조선 '국방부'의 때 없는 실언 탓에 북남관계에서 더 큰 위기상황이 오지 말아야 한다"면서 "자중이 위기 극복의 '열쇠'라는 것을 알아야 한다"라고 밝혔다고 조선중앙통신이 보도했다.

김 부위원장은 "노동당 중앙군사위 예비회의에서는 조선인민군 총참모부가 제기한 대남군사행동계획들을 보류하였으며 추진중에 있던 일련의 대남행동들도 중지시키는 조치가 취해졌다"고 말했다.

그는 이어 "남조선 당국의 차후태도와 행동여하에 따라 북남관계 전망에 대하여 점쳐볼수 있는 이 시점에서 남조선 '국방부' 장관이 기회를 틈타 체면을 세우는데 급급하며 불필요한 허세성 목소리를 내는 경박하고 우매한 행동을 한데 대하여 대단히 큰 유감을 표하지 않을수 없다"고 밝혔다.

김 부위원장은 정 장관이 이날 국회에서 '북한이 대남 군사행동을 보류한다고 했는데 완전히 철회해야 한다'고 말한 것을 거론하면서 "매우 경박한 처사였다는것을 경고하지 않을 수 없다"고 지적했다.

그는 "앞으로 저들의 철저한 '위기감시노력'과 '군사적대비태세'가 조선반도의 평화와 안정을 보장하는데 기여했다고 생색내기를 해볼 심산이었다면 너무도 부실하고 부적절한 시도"라고 했다.

김 부위원장은 "언제인가 우리는 이번과 유사한 남조선 국방부의 분별없는 언동을 놓고 겁을 먹은 개가 더 요란하게 짖어댄다고 평한 적이 있다"며 "우리가 공식적인 대남입장발표에서 다시 이런 험한 표현들을 쓰지 않도록 하려면 현명하게 사고하고 처신해야 할 것"이라고 강조했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr