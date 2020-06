경남정보대, 스위스 뷰티 명문 ‘시데스코 스쿨’ 개강

평생교육원, 2020 시데스코 국제뷰티 자격취득과정 23일 오픈

오는 8월 국내 최초로 온라인 자격시험 도전

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산지역에 유일한 ‘뷰티’ 계열의 명문 ‘시데스코 스쿨’이 개강했다. 시데스코 스쿨은 국제적인 ‘뷰티’ 분야 자격취득 및 전문교육 기관으로 스위스 취리히에 본부가 있다.

경남정보대 평생교육원은 코로나19로 수강생 모집이 어려운 가운데서도 지난 23일 `2020 시데스코(CIDESCO) 국제뷰티 자격취득과정 개강식’을 대학 내 트윈홀에서 가졌다.

이 과정은 부산 유일의 시데스코 스쿨로 매년 인기가 높다.

이 대학 평생교육원의 ‘국제피부관리 및 아로마테라피 자격과정’은 이 대학 미용계열 피부·메이크업·네일전공이 함께 여는 교육과정이다.

국제피부관리과정인 국제뷰티테라피는 10기, 국제아로마테파리 과정은 2기 자격과정으로 총 38명이 참여한 가운데 동시 개강했다.

수강생들은 과정을 수료한 이후 8월에 자격시험을 치를 예정이다. 자격시험은 코로나19로 인한 수강생과 국제감독관의 안전을 위해 스위스 시데스코 본부와 협의해 온라인으로 치르게 되며, 국내 시데스코 스쿨 가운데서는 최초로 ‘온라인 자격시험’에 도전하게 됐다.

시데스코 자격시험은 이론과 실기시험 그리고 프로젝트(임상실습 보고서)로 진행된다. 이론은 최신형 맥북 45대가 갖춰진 경남정보대 모바일실습실에서, 실기는 영상시스템이 갖춰진 실습실에서 온라인 시험으로 진행될 예정이다.

이 대학 평생교육원 문숙희 원장은 “어렵고 위축되기 쉬운 현실이지만 작년보다 더 많은 38명의 학생이 국제자격과정에 도전했다”며 “그 열정에 박수를 보내며 수료식까지 안전한 진행을 위해 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr