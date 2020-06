미 차기 공군참모총장, 한반도 전략자산 전개 묻자 "주시하고 있다"

"미군 외교적 노력 지원"

"전략자산 전개 세부 결정요인 밝힐 수 없어"

[아시아경제 나주석 기자] 미국의 차기 공군참모총장인 찰스 브라운 미 태평양공군사령관이 한반도 정세와 관련해 전략자산을 전개할 것인지에 관한 질문을 받자, 즉답은 피한 채 상황을 주시하고 있다고 말했다.

23일(현지시간) 브라운 사령관은 아시아권 언론과 한 전화 콘퍼런스에서 북한발 군사 긴장 상황과 관련해 B-52 폭격기 배치 등을 묻자 이같이 말했다. 그는 "무엇이 (전략자산 전개를) 실제로 가져올지에 대해 세부내용은 말해줄 수 없다"면서 "우리가 하는 일 가운데 하나는 어떤 일이 진행되는지 주의를 기울이는 것"이라고 말했다.

브라운 사령관은 "우리는 활동과 활동의 변화를 검토하고 항상 평가하면서 시간을 보낸다. 우리는 과거, 특히 2017년과 그 이후에도 주의를 기울이기 위해 이 일을 해왔다"면서 "(군이) 외교적 노력을 지원하면서 어떤 자산 전개를 추천할지, 안 할지를 결정하는 계산으로 이끈다"고 설명했다.

최근 한반도 상황을 의식한 듯 "현지 일들이 북한의 일부 행동과 함께 최근 바뀌었다"면서 " 앞으로 계속 주의를 기울일 것이고, 그에 근거해 어떤 권고를 할 것"이라고 밝혔다. 다만 이런 결정은 군만의 결정이 아닌 미 정부 차원의 접근에서 이뤄질 것이라고 설명했다.

이외에도 한미연합군사훈련 전면 재개와 관련해서도 ""주한미군사령관에게 미루겠다"고 말했다. 이와 관련해 그는 "우리(미군)는 외교적 협상을 지원하고 있다"면서 "이런 분이 훈련에 관한 결정 과정에 요인이 된다"고 설명했다.

한미 방위비 분담금과 관련해서는 국무부가 협상할 영역이라며 선을 그었다. 다만 "군사적 관점에서 나는 (한미) 동맹이 강력하다고 생각한다"고 언급했다.

브라운 사령관은 미 공군 참모총장 사상 첫 흑인으로, 지난 10일 만장일치로 인준이 통과했다. 현재는 공식 임명 절차만 남겨두고 있다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr