[아시아경제(평택)=이영규 기자] 경기평택항만공사가 24일 평택항 마린센터에서 '제1회 전문가 자문회의'를 개최했다.

평택항만공사는 이날 자문회의에서 코로나19 사태가 평택항 물류 환경에 미치는 영향을 살펴보고 향후 대응 방안을 논의했다.

또 평택항을 활성화하기 위해 평택항만공사가 향후 어떤 역할을 해야 되는지에 대해 전문가들로부터 의견을 들었다.

평택항만공사는 앞서 자문위원으로 해양정책, 해운ㆍ항만물류, 해양토목, 해양레저ㆍ관광, 법률, 회계 분야 등에서 전문적인 역량과 식견을 갖춘 업계, 학계, 시민단체 등의 다양한 전문가 17명을 위촉했다.

문학진 평택항만공사 사장은 "최근 코로나19 사태 등 급변하는 항만물류 환경은 평택항에 새로운 도전과 과제를 제기하고 있다"며 "각 분야의 전문가들이 현재 시점에 대한 전문적인 분석과 현명한 대응책을 제시해 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr