알테오젠, 10대 제약사와 하이브로자임 기술 비독점적 글로벌 라이센스 계약

[아시아경제 박형수 기자] 바이오베터 개발업체 알테오젠이 하이브로자임(Hybrozyme ™) 기술을 활용한 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 세계 10대 제약사와 비 독점적인 글로벌 라이센스 계약을 체결했다고 했다고 24일 밝혔다.

알테오젠은 10대 제약사에 ALT-B4를 다수의 제품 개발과 상용화 권한을 부여했다. 알테오젠은 계약금 194억원과 제품의 임상개발, 판매허가 및 판매실적에 따른 마일스톤으로 총 4조6770억원을 받기로 했다. 제약사는 추가로 제품을 개발할 수 있으며 개발하는 제품별로 미리 합의한 마일스톤 금액을 알테오젠에 지불해야 한다. 항체와 바이오 제품에 혼합해 임상 개발하거나 상업적 판매를 위한 ALT-B4 물량은 알테오젠 책임하에 공급한다.

알테오젠이 개발한 인간히알루로니다아제는 단백질 공학 기술을 이용해 기존에 알려진 인간 히알루로니다제의 고유한 작용기작과 효소 활성을 유지하면서 열 안정성을 개선해 단백질 안정성을 높였다. 전임상 시험을 완료한 단계다. 기술의 장점은 일반적으로 정맥주사로 투여하는 모든 바이오의약품이나 항체의약품을 피하 조직에서 히알루로난을 일시적으로 가수 분해함으로써 대량으로 피하투여가 가능하다.

환자에 편의성을 제공함으로써 많은 제약사가 정맥주사 항체 의약품을 피하주사로 투여하는 제품을 활발하게 개발하고 있다. 특히 바이오시밀러에 대항하는 오리지널 사의 대응전략으로 자리 잡고 있다.

현재 유방암·위암 치료제인 허셉틴에 대해 세계적인 제약사인 로슈가 유럽에서 허셉틴 SC제형으로 허셉틴 시장의 50% 이상을 점유하고 있다. 올해 미국에 출시해 허셉틴 바이오시밀러시장을 위협하고 있다.

알테오젠 대표 박순재 박사는 "항체 치료제의 세계적인 리더와 같이 협력하게 된 것을 기쁘게 생각한다"며 "지난해 11월에 체결한 다른 글로벌 제약사와의 계약과 더불어 이번 계약을 통해 하이브로자임 기술이 인정받을 수 있었다"고 말했다.

