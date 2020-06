日, 韓 세계유산 취소 검토 요청에 "약속 성실 이행" 주장

[아시아경제 정현진 기자] 한국 정부가 유네스코에 일본 근대산업시설의 세계유산 등재 취소를 요청한 것과 관련해 일본 정부가 강제징용 관련 설명 등 약속을 잘 이행하고 있다고 재차 주장했다.

24일 NHK방송에 따르면 스가 요시히데 일본 관방장관은 이날 정례브리핑에서 "우리는 지금까지 세계유산위원회에서의 결의·권고를 진지하게 받아들여 약속한 조치를 포함해 그것들을 성실하게 이행해 왔으며 계속 적절하게 대응해 간다는 입장에 변화가 없다"고 말했다.

일본 정부가 유네스코에서 한 약속을 이행하고 있지 않다고 한국 정부가 지적한 것과 관련해 반박하는 차원에서 내놓은 메시지다. 한국 외교부는 지난 22일 유네스코 사무총장에게 서한을 보내 군함도 등의 세계 문화 유산 등재 취소 가능성 검토를 포함해 일본에 충실한 후속 조치 이행을 촉구하는 결정문이 채택될 수 있도록 적극적으로 협조해달라고 요청했다.

앞서 2015년 7월 7월 군함도 등 조선인 징용 현장의 세계유산 등재를 결정한 제39차 세계유산위원회에서 일본 정부를 대표해 사토 구니 당시 주 유네스코 일본 대사가 강제징용 피해자들을 기리기 위한 적절한 조치를 할 준비가 돼 있다고 설명했다. 하지만 최근 개관한 산업유산정보센터에는 징용 피해자의 증언을 부인하고 징용 과정에서 인권침해가 없었던 것처럼 이미지를 부각하는 내용이 전시됐다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr