속보[아시아경제 김가연 기자] 전북도는 24일 나이지리아 근무 후 입국해 자가격리 중이던 40대 A씨가 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나 19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

A씨는 정읍시 거주자로, 지난 10일 나이지리아 파견 근무를 마치고 자택에서 13일째 격리 중이었다. 무증상 감염자로 전북 내 25번 환자가 됐다. 현재 전북대병원에서 격리 치료 중이다.

