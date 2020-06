[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 달수빈이 우아한 아름다움을 자랑했다.

최근 그는 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 우아한 드레스를 입고 아련한 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다.

한편 달수빈은 걸그룹 달샤벳으로 데뷔해 톡톡 튀는 매력으로 대중들의 사랑을 받기 시작해 어느덧 데뷔 10년차 솔로 가수이자 1인 기획사 수빈컴퍼니의 대표로서 진정한 홀로서기를 하고 있다.

