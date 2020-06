[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 김하늘이 화사한 미모와 독보적인 각선미를 자랑했다.

최근 그는 자신의 인스타그램에 "대기 중" 라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다. 이에 팬들은 "미모에 눈물 훔쳐", "세월을 다 피했다", "화사한 미모" 등 다양한 반응을 보였다.

공개된 사진 속 그는 의자에 앉아 쉬고 있는 모습이다. 특히 세월을 비껴간 듯한 미모와 완벽한 각선미가 시선을 사로 잡는다.

한편 김하늘은 올해 방영 예정인 종합편성채널 JTBC '18어게인'에 출연한다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr