[클릭 e종목]"효성중공업, 2분기 실적 개선 기대감...목표가 59%↑"

IBK투자증권은 24일 효성중공업에 대해 중공업부문이 1분기에 미국향 반덤핑 관세(332억원), 희망퇴직 위로금(234억원) 등 일회성 요인으로 부진했으나 2분기부터 실적 개선이 가능할 것으로 기대된다고 전망했다. 이에 따라 투자의견 '매수'와 목표주가는 2만2000원에서 3만5000원으로 59.1% 상향 조정했다.

이상현 IBK투자증권 연구원은 "한전 및 전력 신사업(특수변압기, ESS, STACOM) 제품군 위주의 수주 회복에 따른 수익성 개선과 구조조정 효과가 기대된다"며 "건설부문은 연 1조원 이상의 신규 수주와 3조원 이상의 수주 잔고를 통해 안정적인 실적 흐름이 이어지고 있다"고 설명했다. 또한 우량 수주, 리모델링 및 해외사업 다각화 등과 위험관리를 통해 견조한 수익성이 유지될 것으로 기대된다는 평가다.

이상현 연구원은 "CNG와 LNG 등 가스 충전소를 구축해 온 노하우를 바탕으로 전체 충전 시스템의 엔지니어링 능력을 보유한 국내 유일의 수소충전소 토탈 솔루션 업체"라며 "올해 2월말 기준 국내 수소충전소 누적발주 80개 중 22개소를 수주해 공급 점

유율 27.5%로 1위를 기록하고 있다"고 했다. 수소경제 로드맵에 따르면 누적기준 2022년 310개, 2030년 660개, 2040년 1200개를 목표로 하고 있는 점도 긍정적이란 평가다.

이 연구원은 "최근 효성과 린데가 합작으로 2022년까지 3000억원을 투자해 연산 1만3000톤 규모의 액화수소공장을 건설키로 했다"며 "수소의 생산, 유통, 충전소 등에 이르는 밸류체인을 꾸려가는데 효성중공업도 일조할 것으로 기대된다"고 강조했다.

