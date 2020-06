경기도민 77% "대북전단 살포금지 행정명령 찬성"

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도민 71%는 최근 탈북민 단체의 대북전단 살포에 대해 '중단해야 한다'고 답했다. 또 도민 77%는 이재명 경기도지사의 대북전단 살포금지 행정명령에 대해 '잘했다'고 평가했다.

경기도는 지난 19~20일 도민 1200명을 대상으로 '대북전단 살포'와 관련한 여론조사를 실시한 결과 응답자의 71%는 '대북전단 살포를 중단해야 한다'고 답했다고 24일 밝혔다. '대북전단 살포를 계속해야 한다'는 응답은 22%에 그쳤다.

대북전단 살포가 도민의 생명과 안전에 위협이 되는 지를 묻는 질문에는 응답자의 과반인 59%가 '위협이 된다'고 답했다. 반면 '위협이 되지 않는다'고 답한 응답자는 38%였다.

대북전단 살포가 북한 주민의 인권 향상에 도움이 된다는 주장과 관련해서는 도민의 61%가 동의하지 않는 것으로 조사됐다.

최근 대북전단 살포로 인해 접경지역에서 군사적 충돌이 일어날 가능성에 대해서는 도민의 60%가 '충돌 가능성이 높다'고 걱정했다.

도민의 77%는 경기도의 대북전단 살포 금지 행정명령에 대해 '잘했다'고 긍정적으로 평가했다.

도는 앞서 이달 17일부터 오는 11월30일까지 연천ㆍ포천ㆍ파주ㆍ김포ㆍ고양 등 5개 시ㆍ군 전역을 위험구역으로 설정하고 전단 살포 금지 행정명령을 내렸다.

향후 남북관계에 대해서는 '더 나빠질 것'(25%)이라는 의견과 '더 나아질 것'(21%)이라는 전망이 엇갈렸다. 지금과 비슷할 것이란 의견은 50%로 나타났다.

이재강 도 평화부지사는 "이번 조사를 통해 대북전단 살포 행위로 도민들이 생명과 안전에 위협을 느끼고 있다는 사실을 다시 한 번 확인했다"며 "모든 행정수단을 동원해 대북전단 살포 행위를 막겠다"고 강조했다.

이번 조사는 경기도가 여론조사기관인 ㈜한국리서치에 의뢰해 지난 19일부터 20일까지 2일간 만18세 이상 경기도민 1,200명 대상 전화면접조사 방식으로 진행됐다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr