포항시, 음식물쓰레기 용역 근로자 '고용승계 협약'

신규 외부위탁 용역업체 "현재 수준 이상 근로 조건 개선"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 포항시는 23일 시청에서 음식물쓰레기 처리 외부위탁 용역에 따른 근로자 고용승계에 합의하는 협약식을 개최했다.

이날 협약식에는 포항철강일반노동조합 정상준 위원장, 신영산만산업노조 최영주 위원장, 신규 대행업체 원진기업㈜ 대표, 포항시 환경녹지국장 등 약 10명이 참석했다. 이들은 그동안 10여 차례의 고용승계 및 임금협상 결과 만들어진 협약서에 최종 서명했다.

협약 주요 내용은 ▲수집·운반 종사자 38명 고용승계 원칙 ▲계속 근로연수 인정 ▲기타 작업환경 개선 및 복지수준 향상 등 근로자들이 안심하고 근무할 수 있는 여건을 만들어 나간다는 취지다.

그 동안 현행 음식물쓰레기 수집·운반 및 처리대행사인 영산만산업의 근로자들은 임금하락과 고용불안을 이유로 포항시의 음식물쓰레기 외부 위탁처리에 반발해 왔다. 기존 영산만산업의 용역 기한 만료로 신규 대행업체는 원진기업으로 정해졌다.

수집·운반 신규 대행업체인 원진기업 관계자는 "현재 수준 이상의 근로 조건으로 노동자들이 쾌적하고 안정적인 작업환경에서 일할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔고, 신영산만노동조합 최영주 위원장은 "음식물쓰레기 수집·운반 서비스에 최선을 다하여 시민들의 불안이 없도록 최선을 다하겠다"고 화답했다.

정영화 포항시 환경녹지국장은 "이번 협약체결을 통해 그동안 음식물쓰레기 외부 위탁결정에 따른 근로자들의 불안이 해소되고 음식물쓰레기가 안정적으로 처리될 것으로 기대된다"며 협약을 반겼다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr