정영채 NH투자대표 "옵티머스 운용 사태 참담...판매사로서 책임 감당할 것"

[아시아경제 박지환 기자] 정영채 NH투자증권 대표는 23일 옵티머스자산운용 펀드의 환매 중단 사태와 관련해 "고객 투자자산 회수를 위해 전사적 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

이날 정 대표는 옵티머스크리에이터 펀드 투자자들에게 발송한 서신을 통해 "펀드 판매사로서 문제 있는 상품을 제공해 드리게 된 부분에 대해 깊은 사과의 말씀을 드린다"면서 이같이 밝혔다.

그는 "펀드 운용에서 상식의 범위를 벗어난 일이 발생한 데 대해 당황스럽고 참담하다"면서 "펀드 판매사로서 져야 할 책임은 회피하지 않고 기꺼이 감당하겠다"고 강조했다.

정 대표는 "현재 투자자금 회수를 위해 펀드 자산에 대한 확인과 실사에 주력하고 있다"며 "현재 감독기관의 조사가 진행되고 있어 며칠 내로 운용자산 리스트 확보가 가능할 것으로 생각된다"고 설명했다.

그는 "운용 자산 리스트를 확보하더라도 실제 자금이 투자된 대상을 찾고 그 가치를 확인하는 실사 과정은 시간이 소요될 수 있다"며 "판매사로서는 정보 접근에 한계가 있을 수 있어 수익권자인 고객들에게 도움을 요청할 수도 있다"고 덧붙였다.

현재 옵티머스자산운용의 환매 중단 펀드 규모는 380억원 수준이다. 하지만 금융투자업계에서는 유사한 구조의 펀드 판매 규모를 고려할 때 환매 중단 금액이 5000억원에 이를 수 있다는 우려가 나온다.

