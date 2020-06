[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 남부소방서(서장 정선모)가 오는 8월 7일까지 문화재청과 한국화재소방학회가 주관하고 소방청이 후원하는 ‘여기 소방유물 있어요~’ 이벤트를 적극 홍보하고 나섰다.

이번 이벤트는 문화재청의 소방안전분야 근현대 문화유산 목록화 사업과 연계해 소방 관련 유물을 찾아 역사를 재조명하고자 추진됐다.

제보 대상 유물은 소방차에서부터 작은 배지까지 크기와 종류에 관계없이 소방과 관련된 서류, 사진, 책자, 제복 등 소방에 관련된 것이면 모두 가능하다.

참여방법은 소방청 공식 블로그에 접속해 간단한 사진과 설명을 등록하면 된다.

남부소방서 관계자는 “제보된 유물에 대한 소유권이나 관리권 등은 전혀 변동되지 않으니 시민 여러분의 적극적인 제보를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr