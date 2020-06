정병석 전남대 총장 ‘덕분에 챌린지’ 동참

다음 주자로 노동일 전남사회복지공동모금회장 지목

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 정병석 전남대학교 총장이 교직원들과 함께 ‘#덕분에 챌린지’에 동참하며 ‘코로나 19’ 극복을 위해 애쓰는 의료진을 응원했다.

23일 전남대에 따르면 정 총장은 이날 대학본부 용봉홀과 여수캠퍼스, 학동 의대 및 화순캠퍼스에서 200여 명의 교직원과 함께 ‘#의료진 덕분에’ ‘#당신을 존경합니다’ 등의 손팻말 등을 들고 ‘#덕분에 챌린지’ 퍼포먼스를 펼쳤다.

정 총장은 “연초부터 계속된 ‘코로나19’ 감염증 사태 속에서 수많은 의료진들이 생명의 위협을 무릅쓰고 감염병 확산 방지와 확진자 치료에 만전을 기하고 있다”며 “사명감과 책임의식으로 가득한 의료인들 덕분에 우리가 안전할 수 있음에 감사와 존경을 표한다”고 말했다.

교직원들도 “전남대학교 모든 학생·교직원들이 철저한 자가방역과 개인위생 관리로 ‘코로나19’ 위기를 이겨내고 있어 다행이다”면서 “학내 보건당국과 지역 의료진의 헌신적인 진료와 치료에 대한 믿음이 있기에 차분하게 대응할 수 있는 것 같다”고 입을 모았다.

이 캠페인은 더워지는 날씨 속에서도 ‘코로나19’와의 최전선에서 고군분투 중인 의료진을 응원하기 위해 ‘#의료진 덕분에’, ‘#당신을 존경합니다’ 등의 손팻말 사진과 응원 메시지 등을 해시태크 형식으로 SNS에 게시해 전파하는 국민참여 캠페인이다.

정병석 총장은 사립학교교직원연금공단 주명현 이사장의 요청으로 이번 캠페인에 동참했으며, 노동일 전남사회복지공동모금회장에게 다음 캠페인을 이어줄 것을 청했다.

