"조용히 있다고 해서 할 말 없는 것 아냐"…'재혼 루머'에 입 연 양준일

가수 양준일이 재혼 루머에 "조용히 있다고 해서 할 말이 없다는 것은 아니다"라며 불편한 심경을 드러냈다.

최근 온라인 커뮤니티와 소셜네트워크서비스(SNS)를 중심으로 양준일이 몰래 낳은 딸이 있으며 이 딸이 고등학생이고 첫번째 부인은 괌에 있다는 내용의 루머가 퍼졌다.

해당 루머가 불거지자 양준일 측은 지난 9일 "사실무근"이라고 밝혔다.

그러자 22일 유튜브 채널 '가로세로 연구소(가세연)'는 자신을 양준일의 첫 번째 부인이라고 주장하는 여성 A 씨와 통화한 내용이 담긴 녹취록을 공개했다.

해당 녹취록에서 A 씨는 자신이 양준일과 지난 1997년에서 1998년 사이 결혼했으며 3년 후 이혼했다고 주장했다.

A 씨는 "혼인 신고는 한국에서 했으며 이후 괌에서 영주권을 받고 생활하다 이혼을 했다"라며 "현재는 양준일과 연락이 되지 않는다. 재혼한 아내가 양준일의 과거 결혼 사실을 아는지 모르겠다"라고 덧붙였다.

이에 양준일은 23일 '카카오 프로젝트 100-양준일과 함께 매일 영혼의 말 한마디'에 올린 글에서 "내가 젠틀하다는 게 약하다는 것을 의미하진 않는다"라고 간접적으로 심경을 밝혔다.

양준일은 "내가 조용히 있는 게 할 말이 없다는 것을 의미하진 않는다. 내 인생을 마음대로 할 수 없지만 입은 가능하다"라며 "날 지지해주는 팬들께 감사하다. 빛이 온다는 걸 알기 때문에 어둠도 즐길 수 있다"라고 했다.

