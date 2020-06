전주시, 대한민국 대표 관광거점도시는 “전주, 맞지요~”

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 대한민국 관광산업을 주도하고 있는 도시들이 관광거점도시 육성사업 추진상황을 공유하고 상호 협력하기 위해 전주에 모였다.

시는 23일과 24일 이틀간 전주시 일원에서 문화체육관광부 주관으로 한국관광공사와 한국문화관광연구원, 5개 관광거점도시 관계자들이 참석한 가운데 관광거점도시 공동연수를 진행했다.

첫 날인 23일에는 관광거점도시 육성사업 추진현황을 공유하고 기본계획안에 대한 내용 설명과 컨설팅 방향, 상호협력 방안을 논의하는 자리로 마련됐다.

이 자리에서는 통합 홍보마케팅 관련사항 안내와 함께 관광도시 설계·디자인 관련 특강을 실시했으며 도시별 기본계획안의 심의방향을 논의하기도 했다.

24일은 전주한옥마을과 전라감영, 팔복예술공장 등 전주를 대표하는 주요 관광거점을 견학하는 시간으로 이어진다. 또 시 추진상황을 관광거점도시들과 공유하고 컨설팅단 의견을 청취하는 시간도 진행된다.

최락기 전주시 문화관광체육국장은 “그간 전주가 축적해온 문화의 힘과 전주다움이라는 빛을 발휘해 전주를 세계적인 문화관광도시로 성장시켜 나갈 것”이라고 말했다.

