[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남도교육청은 자체 투자심사에서 진주도서관 건립 사업이 '적정'으로 결정돼 도서관 건립에 나선다고 23일 밝혔다.

이 사업은 진주 문산읍에 있는 진양도서관을 진주시 충무공동으로 이전·재배치하는 것이다.

전체면적 7542㎡에 지하 1층, 지상 4층 규모로 사업비는 총 249억원이며 사업 기간은 내달부터 시작해 2023년 12월 개관이 목표다.

진주도서관은 2018년 혁신도시 내에 미래형 도서관을 건립하기 위해 추진됐다.

현 진양도서관은 오래된 작은 도서관으로 수요자의 높아진 요구를 충족시키기에 역부족이어서 복합문화 공간형 도서관으로 확장 재편하게 된다.

박종훈 교육감은 "진주도서관은 경남 전체의 균형 발전을 위해 공공기관과 지방자치단체가 협력해 추진하는 의미 있는 사업이다"이라고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr