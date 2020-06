서울자전거 '따릉이' 가락시장 개통

가락시장 이용자 및 인근 지역주민 편의 증진 도모

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 교통체증 및 미세먼지 문제를 개선, 가락시장을 이용하는 방문객의 편의를 도모하기 위해 가락시장에 서울자전거 '따릉이'를 개통했다.

22일 개통한 따릉이는 가락몰 업무동과 친환경유통센터 앞에 각 10대씩 총 20대가 설치됐다.

일평균 2만여 대 차량이 출입하는 가락시장에 따릉이를 개통함으로써 가락시장 이용자 및 인근 지역주민 차량 이용 대신 자전거 이용을 유도, 차량 이용에 따른 미세먼지 등의 문제가 개선될 것으로 기대된다.

특히 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 바이러스로 인해 대중교통을 꺼리는 가락시장 방문객 및 입주자에게 대체 수단을 제공함으로써 가락시장 이용의 불편을 개선했다.

공사는 따릉이 개통과 같은 가락시장 이용자 및 지역 주민 편의를 증진시킬 수 있도록 지속적으로 노력할 계획이다.

