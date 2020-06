'호국보훈의달' 26명 정부 포상

[아시아경제 양낙규 기자]국가보훈처는 24일 오전 11시 서울 영등포구 콘래드호텔에서 모범 국가보훈대상자 등 26명에게 정부 포상을 수여한다고 23일 밝혔다.

정세균 국무총리 주재로 열리는 이번 행사에서는 모범 국가보훈대상자 20명과 국가유공자 예우 증진에 앞장선 6명이 정부 포상을 받는다. 3명에게 국민훈장, 2명에게 국민포장, 10명에게 대통령 표창, 11명에게 국무총리 표창이 수여된다.

국민훈장 동백장을 수상하는 전인식(78)씨는 국가유공자 유족이다. 그는 대한민국 전몰군경유족회 이사로 활동하며 국가유공자 후손에게 사재로 장학금을 지원했다.

애국지사 김창도(1898∼1967) 선생의 외아들로 흥사단 충북지부를 창설해 독립운동 정신을 계승한 김원진(82)씨와 광주 4ㆍ19혁명 기념사업위원회를 조직한 이병열(77)씨는 국민훈장 목련장을 받는다.

수상자 중 최고령인 김영은(87)씨는 6ㆍ25전쟁에서 다친 상이군경이다. 그는 생활이 어려운 이웃의 주택을 무료로 수리해주는 등의 활동으로 대통령 표창을 받는다.

