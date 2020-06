대구시-스카이TV, 스마트관광 기반조성 업무협약

권영진 시장 "스마트관광, 포스트코로나 관광산업의 대안"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 23일 오후 시청에서 권영진 시장과 윤용필 스카이(SKY)TV 대표가 참석한 가운데 '스마트 관광도시 기반 조성' 업무협약'을 체결했다.

이날 협약은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 예상되는 소규모·비대면 중심으로의 여행 트렌드를 겨냥, 스마트관광 서비스체계 개선과 모바일 중심의 스마트관광 플랫폼 구축을 위한 새로운 전략 방안의 일환이다.

주요 내용은 ▲스마트 관광도시 기반 조성 지원(AR 실감형 관광문화콘텐츠, KT 5G 와이파이 설치) ▲이미지 콘텐츠 브랜딩 활성화(TV·웹 콘텐츠 기획·제작·방송) ▲중소기업 제품·농산품 판로지원과 홈쇼핑 관련 연계 사업이다. 양측은 조만간 공동 실무추진협의체를 구성해 구체적인 사업을 추진해 나갈 예정이다.

윤용필 스카이라이프티브이 대표는 "코로나19로 침체된 대구관광 산업 활성화를 위해 당사가 보유한 콘텐츠 제작 인프라와 다양한 방송채널을 기반으로 대구와 관련된 다채로운 콘텐츠를 개발하는데 적극적으로 협력하겠다"고 다짐했다.

권영진 대구시장은 "코로나19를 겪으면서 첨단 정보통신기술을 활용한 스마트관광이 포스트 코로나 관광산업의 대안으로 주목받는 이러한 시기에 이번 업무협약은 매우 의미가 크다"며 "대구가 5G기술과 한류콘텐츠를 활용한 전국 최고의 스마트 관광도시가 될 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

