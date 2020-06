서울 강서구, 코로나19시대 온라인 강의 제공

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 자녀의 행복한 성장과 발달을 고민하는 부모를 위해 ‘강서 학부모 아카데미 「더 라이브」’를 개최한다.

이는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황이 장기화되는 중에도 학부모들에게 유익한 정보를 제공하고 올바른 부모의 역할과 건전한 자녀교육 방향을 제시하기 위해 마련됐다.

‘강서 학부모 아카데미 '더 라이브」’는 7월14일 오전 10시30분부터 12시까지 유아 및 초·중·고등학생 자녀를 둔 학부모를 대상으로 ‘강서구청 유튜브(i강서TV)’를 통해 실시간 온라인으로 진행한다.

MBC TV '공부가 머니?'컨설턴트인 이병훈 강사를 초청해 ‘코로나 시대, 공부 습관 잡아주는 자기 주도 학습법’을 주제로 교육 중 댓글창을 통한 실시간 질문과 함께 학부모들의 궁금증 해소에 나선다.

관심 있는 학부모는 6월25일 오전 10시부터 7월13일 오전 11시까지 강서평생학습관 홈페이지를 통해 인터넷으로 신청하면 된다.

구는 신청자에게 접속 링크 문자를 발송하여 학부모들의 수업 참여를 도울 예정이다.

또 실시간 참여 활성화를 위해 가장 좋은 질문을 한 수강생과 교육 중 정답을 맞힌 수강생을 선정하여 강사가 제공하는 책도 선물한다.

노현송 구청장은 “코로나19로 대면 학습 기회가 축소됨에 따라 학부모들과 함께 뜻깊은 시간을 만들고자 온라인 강의를 추진하게 됐다”며 “비대면 학습시대에 같은 고민을 하는 학부모들이 자녀교육을 하는데 많은 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

