[굿모닝 증시]“펀더멘털에 유동성 효과를 더해도 탄력적 상승 부담스러운 구간”

[아시아경제 구은모 기자] 한국 증시와 불가분의 관계인 수출로 평가해 본 적정 코스피 레벨이 약 2000포인트 부근으로 추정되며, 유동성에 의한 추가 상승 여력도 10% 가까이 된다는 분석이 나왔다. 다만 이를 모두 감안하더라도 현재 지수 대는 탄력적인 상승보다는 가격에 대한 부담이 느껴질 수 있는 레벨이라는 평가다.

◆조병현 유안타증권 연구원=수출 금액과 코스피 레벨 간 높은 상관관계가 존재함은 이미 잘 알려진 사실인데, 4~5월 수출 금액은 300억달러대로 내려와 있는 상황이고, 1~5월 평균 수출 금액은 402억달러 수준이다. 2000년 이후 수출금액과 코스피 간의 회귀 분석을 이용해 적정 코스피를 추산해 보면 현재 수출 레벨(월평균 400억달러)에서 약 2000포인트 부근까지의 지수 레벨이 설명된다고 볼 수 있다.

현재는 평상시에 비해 펀더멘털보다 유동성에 대한 반영 정도가 높다고 볼 수 있는 시점인데, 과거 연준의 적극적인 정책 스탠스가 나타나며 자산규모가 급증하고 나면 이후 코스피는 모델링 결과 대비 약 10%대의 추가 상승 여력을 보여 주는 경우가 나타난 바 있다.

결과적으로 펀더멘털과 유동성에 대한 고려를 동시에 한다고 하더라도 2200포인트 이상의 영역은 현재의 펀더멘털 여건을 기준으로 볼 때 가격 부담이 형성될 수 있는 레벨이라고 판단된다. 물론 향후 락다운 해제에 따른 교역대상국 경제의 정상화와 본격적인 성장 정책 도입 등을 바탕으로 수출 사이클이 회복되며 상단 여력을 높여줄 가능성을 생각해 볼 수 있지만 적어도 현재 주어진 변수들의 조합으로는 가격 부담이 느껴질 수 있는 레벨이라고 판단된다.

◆서상영 키움증권 연구원=미 증시는 코로나 재확산 우려에도 불구하고 이로 인한 수혜 업종들이 강세를 이끌며 상승했다. 한국 증시는 비록 선반영이 되었으나 미국의 추가적인 부양정책에 대한 기대는 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상한다. 여기에 달러화가 여타 환율에 대해 약세를 보였다는 점도 원화 강세 가능성을 높여 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점도 우호적이다.

물론 미국의 코로나 재 확산이 기정사실화되고 있다는 점은 향후 미국 소비 둔화, 이를 통한 산업생산 부진으로 한국의 대미 수출 감소 가능성이 높아진 점은 부담이다. 이를 감안하면 한국 증시는 전일 하락을 뒤로하고 반발 매수세가 유입되며 강세가 예상되나 지수보다는 종목 쏠림 현상이 높아진 가운데 개별 종목 장세를 보일 것으로 전망한다. 특히 저녁에 발표되는 미국, 유럽 등의 제조업, 서비스업 PMI 개선 기대가 높아 경기 민감주의 반발 매수세가 유입될 수 있어 주목할 필요가 있다.

