국립극단 코로나19 피해 연극 지원 나서…제작비·극장 제공

다음달 7일까지 공모 접수…3편 선정해 11~12월 소극장 판에서 공연

[아시아경제 박병희 기자] 국립극단은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 침체된 연극계가 어려움을 극복하는 데 함께 하기 위해 국립극단 코로나 극복 프로젝트 '다시 연극이 있습니다'에 참여할 문화예술 단체 및 개인을 모집한다.

'다시 연극이 있습니다'는 올 상반기 코로나19로 인해 공연이 취소된 작품 세 편을 11~12월에 초청하는 프로젝트다. 국립극단은 선정된 공연팀에 제작비 3000만원과 공연장(소극장 판)을 2주간 제공한다. 입장권 판매 수입 또한 선정팀에 전액 지급할 예정이며 주요 홍보물 제작을 포함한 홍보·마케팅도 지원할 예정이다.

공모 기간은 내달 7일까지이며, 코로나19로 인한 공연 '취소' 뿐 아니라 객석 내 관객 입장이 제한돼 무관중 온라인 송출을 한 경우에도 지원할 수 있다. 단 타 기관 또는 단체의 '코로나19' 관련 지원금을 수령한 경우 중복 지원은 불가능하다.

신청 서류는 국립극단 홈페이지 공지사항란에서 내려 받을 수 있으며 서류 심사를 통해 3개 작품을 선정한다. 사업취지와의 적합성 및 타당성 등을 기준으로 하며 내부위원 1인, 외부외원 6인으로 구성된 7명의 심사위원이 선정에 참여한다.

이성열 국립극단 예술감독은 "코로나19가 장기화 되면서 공연예술계 전체가 예기치 못한 어려움을 겪었다. 그 중 가장 큰 타격을 입은 것은 현장의 예술가 및 예술단체일 것이다. 작은 힘이나마 어려움을 나누어 연극인에게는 공연을 다시 무대에 올릴 수 있는 계기가, 관객에게는 다시 공연을 만날 수 있는 기회가 되기를 희망한다"고 전했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr