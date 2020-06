[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자]

◇ 경상북도 안동시 (6월22일 의결, 총 13명, 가나다 순)

<승진>

▲행정 5급 △장상운(세정과)

▲세무 6급 △이은자(세정과)

▲사회복지 6급 △김동한(사회복지과)

▲사회복지 7급 △권정향(사회복지과) △김수아(사회복지과) △정은성(사회복지과) △최재임 (사회복지과) 이상 4명

▲사회복지 8급 △김고은(강남동) △여동준(평화동) △임세아(용상동) △전예루(노인장애인복지과) △최홍원(서후면) △하정민 (서구동) 이상 6명

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr