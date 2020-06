전주시, 공공건축물 설계심사 과정을…‘유튜브 생중계?’

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 전주시가 전주승화원 등 공공건축물의 설계심사 과정을 유튜브로 생중계해 눈길을 끌고 있다.

시는 오는 26일 40여 년 만에 최신식 화장시설로 탈바꿈시기 위한 ‘승화원과 봉안당 현대화사업’ 설계공모 심사과정을 작품 발표부터 토론, 당선작 선정에 이르기까지 모든 과정을 유튜브를 통해 시민에게 공개한다고 22일 밝혔다.

시가 이처럼 공공건축물 설계공모를 생중계한 것은 전주 육상경기장과 야구장, 혁신도시 다목적체육센터 건축설계에 이어 3번째다.

유튜브 공개는 공정성과 투명성을 위한 것이라는 것이라고 시는 설명했다.

설계심사는 전주시립도서관 꽃심에서 진행되며 시민들은 오후 1시부터 전주시 공식 유튜브 채널을 통해 설계발표와 질의응답, 토론, 심사결과 발표까지 확인할 수 있다.

시는 심사를 통해 선정된 설계작품을 기초로 다음 달 설계용역에 착수하게 되며, 관련 행정절차를 이행한 뒤 내년 초 착공에 들어가 2023년까지 건립을 완료할 계획이다.

시 복지환경국 관계자는 “건축설계 공모 방식의 투명성을 극대화해 나감으로써 공공건축물의 디자인 수준이 향상될 것”이라며 “시민들이 경건하고 품격있는 장례문화시설을 편리하게 이용할 수 있도록 당선작을 바탕으로 조성에 박차를 가하겠다”고 말했다.

