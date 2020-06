순천시 도시재생뉴딜, 순천형 청년 셰어하우스 포럼 개최

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전국에서 도시재생 선도도시로 주목받고 있는 순천시에서는 순천시의 특색 있는 셰어하우스 비전모색을 위해‘순천형 청년셰어하우스 포럼’을 오는 23일에 개최한다.

이번 포럼은 저전동 청년 셰어하우스 조성에 앞서 방향설정을 위해 개최되며 다양한 사례발표와 심도 있는 자유토론으로 진행된다.

순천시 청년센터에서 열리는 포럼 1부는 광주, 충남 금산, 홍성의 셰어하우스 운영 사례발표로 이뤄지며, 2부는 순천시 양효정 도시재생과장, 저전동 셰어하우스 운영자 등이 참석해 순천형 청년셰어하우스의 설립과 운영에 대한 방향 제시와 자유토론이 이어질 예정이다.

자유토론은 도시재생과 셰어하우스의 연관성, 청년들이 함께 살 때 지역사회에 미칠 영향 등을 주제로 진행될 예정이다. 셰어하우스에 관심 있는 청년, 지역주민이라면 누구나 참여할 수 있으며 문의사항은 저전동현장지원센터로 문의하면 된다.

한편, 청년셰어하우스는 커뮤니티, 창업 및 작업, 공유오피스 등 4가지 공간 컨셉을 바탕으로 공간구성 워크숍, 설계 및 리모델링을 거쳐 오는 9월 본격 운영한다.

