송갑석 민주당 광주시당위원장 ‘광주 뉴딜 예산 반영’ 요청

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 송갑석 더불어민주당 광주광역시당위원장이 광주의 코로나19 극복 뉴딜 예산이 3차 추경과 내년 본예산에 적극 반영될 수 있도록 중앙당 차원의 적극적인 지원을 요청했다.

송 위원장은 22일 열린 국난극복위원회(위원장 이낙연) 호남권 간담회에서 “정례적으로 당에서 광역 시·도당 정책협의회를 해 왔는데, 오늘 간담회가 또 다른 형태의 시도당 정책협의회인 것 같다”며 “3차 추경과 내년 본예산에 지자체가 준비한 내용들이 최대한 반영되도록 지원해 달라”고 건의했다.

이어 “오늘 광역단체에서 민생안정 대책과 한국판 뉴딜정책 추진을 위한 건의사항을 착실히 준비한 것으로 안다”면서 “광주에서는 대표적으로 인공지능 산업, 그리고 그린 뉴딜 중심의 친환경 산업, 상생형 지역 일자리 지원에 대해 당 차원의 적극적인 관심이 필요하다”고 강조했다.

한편 송갑석 위원장은 현재 코로나 국난극복 뉴딜 예산을 다루는 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속으로 여당 간사로 내정된 상태이며, 당정 협의 창구인 중앙당 정책위원회의 제4정책조정위원장을 겸임하고 있다.

중앙당과 광역 시·도 간에 내년 예산 확보를 위한 광역 시·도 예산정책협의회는 내달 13일 서울에서 민주당 이해찬 대표, 호남권 광역단체장과 시·도당위원장이 참석한 가운데 여는 것을 추진 중에 있다.

