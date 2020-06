베이징, 코로나19 집단감염 신규 확진자 한자릿수로 감소

[아시아경제 베이징=박선미 특파원] 베이징 최대 농수산물 도매시장인 신파디시장에서 시작된 집담감염이 진정될 조짐을 보이고 있다.

22일 중국 국가위생건강위원회는 이날 0시 현재 코로나19 신규 확진자가 18명 발생했다고 발표했다. 이 가운데 베이징에서 나온 신규 확진자는 9명이다.

베이징 신파디시장과 관련 있는 코로나19 확진자는 지난 11일 첫 환자가 나온 이후 지금까지 236명에 달한다. 무증상 감염자도 이날 하루 5명이 추가된 것을 포함해 지금까지 총 22명으로 집계됐다.

다만 긍정적인 소식은 지난 13일부터 20일까지 이어졌던 두 자릿수 신규확진자 발생이 21일 9명으로 한 자릿수로 줄었다는 점이다.

중국질병예방통제센터의 수석 전문가인 우쭌유는 지난 18일 기자회견에서 "베이징의 코로나19 집단 감염은 이미 통제 상태에 있다"고 발언하며 사태 진정을 예고했다.

베이징시 당국은 코로나19 확산 방지를 위해 핵산검사의 최대 검사 가능 인원을 10만명에서 23만명으로 늘리고 감염 위험에 노출된 택배 및 음식 배달원 등을 대상으로 전원 핵산 검사를 진행하는 등 방역의 고삐를 강하게 죄고 있다.

베이징=박선미 특파원 psm82@asiae.co.kr